Musikfestival

Nach Brand: Tomorrowland trotz zerstörter Haupttribüne eröffnet

Ein Tag nach dem Brand der Hauptbühne ist das Musikfestival Tomorrowland in Belgien eröffnet worden. Bis zu 400.000 Besucher werden an den kommenden zwei Wochenenden erwartet. Der Betrieber will die Musikauftritte auf den restlichen Bühnen stattfinden lassen.