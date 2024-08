Polizeifahrzeuge vor der Synagoge. (AFP / PASCAL GUYOT)

Dies teilte der französische Innenminister Darmanin über den Kurzmitteilungsdienst X mit. Der Mann wurde demnach in der Stadt Nîmes gefasst. Sie liegt rund 40 Kilometer vom Tatort entfernt. Auch drei Personen aus dem Umfeld des Täters kamen in Gewahrsam.

Gestern früh waren in La Grande-Motte bei Montpellier im Süden des Landes zwei Türen der Synagoge sowie zwei davor stehende Fahrzeuge in Brand gesetzt worden. In einem der Autos explodierte ein Gasbehälter. Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt. Fünf Menschen, die sich in der Synagoge befanden, blieben unverletzt. Die französische Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Tötung mit Terrorismus-Bezug und der Bildung einer terroristischen Vereinigung.

