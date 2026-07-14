Europäische Union

Die Grenzkontrollen zwischen der britischen Enklave Gibraltar und Spanien fallen ab Mittwoch weg (Archivbild). (dpa)

Die Regelung tritt am Mittwoch in Kraft. Bei der Einreise nach Gibraltar gelten dann die Schengen-Regeln. Regelmäßige Kontrollen fallen weg. Im Brexit-Abkommen zum Austritt Großbritanniens aus der EU hatte es lediglich eine vorläufige Einigung gegeben. Jeden Tag überqueren rund 15.000 Menschen aus Spanien die Grenze zu der britischen Exklave, wo sie arbeiten. Hinzu kommen pro Jahr mehrere Millionen Touristen. Gibraltar wurde im Jahr 1713 mit dem Vertrag von Utrecht Großbritannien zugesprochen. Spanien hat den Anspruch auf das Gebiet aber nie aufgegeben.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.