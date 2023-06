Chinas Außenminister Qin Gang und der honduranische Außenminister Eduardo Reina in Peking (eine Aufnahme vom März 2023) (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Zhang Ling)

Wie chinesische Staatsmedien berichteten, wurde sie vom chinesischen Außenminister Qin und seinem honduranischen Amtskollegen eingeweiht. Derzeit hält sich die Präsidentin des mittelamerikanischen Landes, Castro, zu einem fünftägigen Besuch in China auf. Nach einer ersten Station in Shanghai wird die linke Politikerin in der Hauptstadt Peking auch mit Staats- und Parteichef Xi zusammentreffen.

Die Regierung von Honduras hatte im März die Beziehungen zur demokratischen Inselrepublik Taiwan zugunsten Pekings abgebrochen. Mit dem Seitenwechsel will Castro die Kooperation ihres zehn Millionen Einwohner zählenden Landes mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ausbauen.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.