Wie eine Sprecherin des Flughafens der Deutschen Presse-Agentur sagte, laufen derzeit noch umfangreiche Sicherheitstests. Morgen würden die Fluggesellschaften wieder schrittweise an das System angebunden.
Von dem Hackerangriff waren mehrere europäische Flughäfen betroffen, beim Check-In und der Gepäckausgabe gab es lange Wartezeiten. Wer den Angriff auf den US-amerikanischen IT-Dienstleister Collins Aerospace verübte, ist nicht bekannt.
Diese Nachricht wurde am 05.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.