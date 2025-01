Erneute Proteste in Serbien (Armin Durgut / AP / dpa / Armin Durgut)

Sie zogen in einem Protestmarsch in die Stadt Novi Sad, wo bei einem Dacheinsturz im November 15 Menschen ums Leben kamen. Viele Menschen in Serbien glauben, dass der Dacheinsturz in Zusammenhang mit Korruption in der Regierung bei einem großen Infrastrukturprojekt mit staatlichen chinesischen Unternehmen steht. Wegen der anhaltenden Proteste ist der serbische Ministerpräsident Vucevic in dieser Woche zurückgetreten.

Morgen wollen die Demonstranten in Novi Sad drei Brücken über die Donau blockieren, um daran zu erinnern, dass der Einsturz genau drei Monate her ist.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.