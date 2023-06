Der Damm war gestern Morgen gebrochen. Die Wassermassen überfluteten weite Teile im Süden des Landes. Kiew und der Westen bezichtigten russische Besatzungstruppen, den Damm gesprengt zu haben. Ziel sei es, die erwartete ukrainische Gegenoffensive aufzuhalten. Moskau hingegen machte Kiew für die Katastrophe verantwortlich. Die Ukraine betonte, die eigenen militärischen Pläne könnten trotzdem umgesetzt werden.

Das International Rescue Committee (IRC) verurteilte den Angriff auf den Staudamm als "schwerwiegenden Verstoß" gegen das humanitäre Völkerrecht und zeigte sich besorgt um die betroffenen Menschen. Die schweren Überschwemmungen träfen die Zivilbevölkerung besonders hart, hieß es in einer Mitteilung der Hilfsorganisation . Im vergangenen Jahr hätten unzählige Menschen in der Region unter ständigem Beschuss gelebt, ohne ausreichenden Zugang zu Medikamenten oder Strom, so die Mitteilung weiter. Durch den Dammbruch seien Tausende Menschen in Gefahr, ihr Leben oder ihr Zuhause zu verlieren.