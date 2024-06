Süddeutschland

Im bayerischen Landkreis Günz sind die Pegelstände eines Jahrhunderthochwassers erreicht worden. (Stefan Puchner / dpa / Stefan Puchner)

Ein hundertjährliches Hochwasser ist eine rechnerische Größe und bezeichnet ein Hochwasser, das im statistischen Mittel einmal in hundert Jahren erreicht oder überschritten wird. Man befinde sich in einem engen Austausch mit den Kommunen, den örtlichen Feuerwehren und dem Technischen Hilfswerk, erklärte das Landratsamt Günzburg. Die Behörde rief die Menschen auf, sich von Gewässern fernzuhalten und Anweisungen der Einsatzkräfte zu beachten.

Katastrophenfall in drei bayerischen Landreisen

Neben Günzburg und Augsburg gilt auch im Landkreis Aichach-Friedberg der Katastrophenfall. Örtliche Überflutungen hätten über Nacht stark zugenommen, teilte das Landratsamt mit. Die Lage sei gebietsweise dramatisch. Vor allem Dasing, Kissing und Ortsteile von Friedberg sind demnach betroffen.

Im Landkreis Unterallgäu wurden die Menschen aufgerufen, freiwillig ihre Häuser zu verlassen. Auch andere Gemeinden forderten Anwohner vorsichtshalber auf, ihr Häuser wegen Überflutungsgefahr zu verlassen, unter anderem im baden-württembergischen Meckenbeuren. In Lindau am Bodensee wurden Straßen und Unterführungen überflutet, der Stadtbus-Verkehr musste eingestellt werden.

Hochwasserrisiko auch in Hessen, Unwettergefahr in Ostdeutschland

Auch in anderen Regionen Deutschlands haben die Niederschläge die Wasserstände in Flüssen ansteigen lassen - Tendenz weiter steigend. In Hessen ist laut dem regionalen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie ein statistisch nur alle 20 Jahre auftretendes Hochwasser an Rhein und Neckar möglich.

Im Osten Deutschlands müssen sich die Menschen laut Deutschem Wetterdienst auf viel Regen und Gewitter einstellen. Allerdings treffe das Unwetter Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt voraussichtlich weniger stark als zunächst befürchtet.

Lage am Grenzfluss Leiblach zu Österreich entspannt sich

Am Grenzfluss Leiblach zwischen Deutschland und Österreich sind die Pegelstände nach extremem Hochwasser zurückgegangen. "Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen", sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle der Deutschen Presse-Agentur. Der Fluss sei zwar an einzelnen Stellen über die Ufer getreten, die Dämme hätten aber gehalten. Auch im Bregenzerwald und im Kleinwalsertal hatte es heftige Regenfälle mit 100 Litern pro Quadratmeter gegeben, die zu kleineren Überschwemmungen oder Rutschungen führten, hieß es von den Behörden.

Straßen in Ostschweiz unpassierbar

Die Schweizer Behörden warnen für den Rhein vom Bodensee bis nach Basel vor Hochwasser. Es galt Gefahrenstufe 3 bis 5 am Rhein und an der Thur von der Mündung Sitter bis zum Rhein im Kanton Thurgau, wie die Behörden auf dem Naturgefahrenportal vermerkten. In der Ostschweiz waren einige Straßen und Wege in den Kantonen Zürich, St. Gallen und Thurgau wegen Erdrutschen oder Hochwasser unpassierbar, wie der Automobilverband Touring Club Schweiz (TCS) mitteilte. Feuerwehren und Rettungskräfte waren im Einsatz, um die Straßen freizuräumen.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.