Man weise seit Langem darauf hin, dass in kaputtgesparten Kommunen der Nährboden für rechte und populistische Parteien entstehe, sagte die Landesbezirksleiterin Schmidt in Düsseldorf. Nur handlungsfähige Städte könnten die Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt sichern. - Die AfD hatte ihr Ergebnis bei der Wahl verdreifacht. Bei den Stichwahlen in zwei Wochen treten in den Großstädten Duisburg und Gelsenkirchen Oberbürgermeister-Kandidaten der AfD gegen SPD-Politiker an.
Diese Nachricht wurde am 16.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.