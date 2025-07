Debatte über Abschiebungen

Außenminister Wadephul ist aktuell in Wien. (Katharina Kausche / dpa / Katharina Kausche)

Es werde nicht über den derzeitigen Zustand hinausgehen, betonte Wadephul bei einem Besuch in Wien. Deutschland habe nur technische Kontakte zu den Taliban. Der CDU-Politiker verwies darauf, dass die humanitäre Lage in Afghanistan weiter besorgniserregend sei. Bundesinnenminister Dobrindt indes gehen die bisherigen Vermittlungen über Dritte, insbesondere um Abschiebungen nach Afghanistan zu ermöglichen, nicht weit genug. Der CSU-Politiker sprach sich stattdessen für direkte diplomatische Gespräche mit den Taliban aus. Kritiker befürchten dadurch unter anderem eine internationale Aufwertung des islamistischen Terror-Regimes in Afghanistan.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.