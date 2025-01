Gaza-Waffenruhe

Ein Bus mit Palästinensern verlässt das israelische Militärgefängnis Ofer im Westjordanland. (AFP / AHMAD GHARABLI)

Es handelt sich überwiegend um Frauen und Minderjährige, die mit Bussen in den Gazastreifen gebracht wurden. Gestern am Nachmittag waren zunächst nach mehr als 15 Monaten Krieg in dem Palästinensergebiet die ersten drei Israelis aus der Geiselhaft der terroristischen Hamas freigekommen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie die jungen Frauen an Teams des Roten Kreuzes übergeben wurden. Nach Angaben der israelischen Armee sind sie inzwischen im Kreis ihrer Familien. In Tel Aviv verfolgten Tausende die Live-Bilder des katarischen Senders Al-Dschasira auf Großbildschirmen und brachen bei der Freilassung in Jubel aus. Eine der Frauen war beim Überfall der Hamas auf Israel vom Supernova-Musikfestival entführt worden, die beiden anderen aus dem Kibbuz Kfar Aza.

Der israelische Staatspräsident Herzog sprach von einem "Tag der Freude und des Trostes". Zugleich betonte er, man fühle mit den besorgten Familien jener Geiseln, die noch im Gazastreifen festgehalten würden.

Weiter Austausch geplant

Die Waffenruhe war gestern Vormittag in Kraft getreten. Es sollen innerhalb von sechs Wochen 33 Geiseln gegen mehrere hundert palästinensische Häftlinge ausgetauscht werden. Die Hamas teilte mit, man werde die nächsten Israelis am Samstag freilassen. Insgesamt sollen sich noch knapp hundert israelische Geiseln in der Gewalt der Hamas befinden, von denen viele aber nicht mehr am Leben sind. Als Teil des Abkommens wurden die Hilfslieferungen für den Gazastreifen verstärkt. Die Weltgesundheitsorganisation erklärte, sie und ihre Partner würden die medizinische Hilfe dort deutlich ausbauen.

