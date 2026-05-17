Weltgesundheitsorganisation

Nach Ebola-Ausbruch im Kongo und in Uganda: WHO ruft internationale Gesundheitsnotlage aus

Die Weltgesundheitsorganisation stuft den neuen Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo und dem benachbarten Uganda als eine internationale Gesundheitsnotlage ein. Damit sollen Nachbarländer in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt werden. Zudem wolle man eine Unterstützung der internationalen Gemeinschaft mobilisieren, wie die WHO mitteilte. Es handle sich jedoch um keinen Pandemie-Alarm.