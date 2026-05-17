Weltgesundheitsorganisation

Der Ebola-Ausbruch war am Freitag in der kongolesischen Provinz Ituri gemeldet worden. Im benachbarten Uganda starb ebenfalls ein mit Ebola infizierter Mann. In beiden Ländern wurde die seltene Bundibugyo-Variante des Virus nachgewiesen. Für diese gibt es laut WHO keinen zugelassenen Impfstoff.
Ebola ist eine ansteckende und lebensbedrohliche Infektionskrankheit. Eine Infektion führt zu Fieber und Muskelschmerzen, in schweren Fällen kommt es zu inneren und äußeren Blutungen und Organversagen.
Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.