Der Ausbau der A20 droht sich weiter zu verlängern. (dpa/Carsten Rehder)

Das Land Schleswig-Holstein und der Umweltverband BUND haben einen Kompromiss geschlossen. Es geht dabei um den Tierschutz an einem der größten Überwinterungsquartiere für Fledermäuse in Deutschland, den Kalkberghöhlen. Vorgesehen sind zusätzliche Natur- und Artenschutzmaßnahmen. Im Gegenzug zieht der BUND seine Klage beim Bundesverwaltungsgericht zurück. Ministerpräsident Günther (CDU) sprach von einem historischen Tag. Bundesverkehrsminister Schnieder (ebenfalls CDU) von einem der wichtigsten Autobahnprojekte in Deutschland. Die Bauarbeiten für den zehn Kilometer langen Abschnitt der sogenannten Küstenautobahn von Weede bis Wittenborn sollen in den kommenden Monaten beginnen. Die A20 soll am Ende Lübeck durch einen neuen, zweiten Elbtunnel mit dem niedersächsischen Westerstede nahe der niederländischen Grenze verbinden. Für die komplette Fertigstellung ist Mitte der Dreißigerjahre im Gespräch.

