Der New Yorker Bürgermeister Adams wurde vom Stadtrat zum Rücktritt aufgefordert. (AP / ED REED)

Eine Sprecherin des Stadtrates sagte, mit dem Rücktritt seiner vier Stellvertreter sei klar geworden, dass Adams das Vertrauen seiner eigenen Mitarbeiter, seiner Kollegen in der Regierung und der New Yorker Bürger verloren habe. Der Stadtrat sei nicht mehr in der Lage, mit Adams als Bürgermeister effektiv zu regieren. Auch die Gouverneurin des US-Bundesstaats New York, Hochul, teilte mit, sie ziehe eine Absetzung Adams in Betracht.

Gegen den Demokraten Adams wird wegen Korruption ermittelt. Kürzlich hatte das Justizministerium die Bundesstaatsanwaltschaft in einem umstrittenen Vorgang angewiesen, die Vorwürfe fallen zu lassen. Zur Begründung hieß es unter anderem, die Strafverfolgung hindere Adams daran, Präsident Trumps Vorgehen gegen illegale Einwanderung mit voller Aufmerksamkeit zu unterstützen. Mehrere New Yorker Justizbeamte waren daraufhin aus Protest zurückgetreten. Adams hatte sich zuletzt dem Republikaner Trump angenähert.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.