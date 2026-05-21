Mecklenburg-Vorpommern Nach Eklat um Auftritt des jüdischen Publizisten Friedman: Literaturhaus Klütz hat neue Leiterin
Nach dem Eklat um einen abgesagten Auftritt des jüdischen Publizisten Michel Friedman im mecklenburgischen Klütz bekommt das dortige Literaturhaus eine neue Leitung. Wie die Stadt mitteilte, übernimmt die Literaturwissenschaftlerin Barbara Heine die Rolle ab Juni.
Die Neubesetzung war nötig, weil dem vorherigen Leiter des Hauses im Zusammenhang mit dem Eklat gekündigt worden war. Der Publizist Friedman sollte im vergangenen Oktober im Klützer Literaturhaus auftreten. Die Veranstaltung wurde laut Hausleitung auf Bitte der Stadt abgesagt - diese habe Sorge vor Störungen durch Rechte oder Hamas-Sympathisanten gehabt. Friedmans Ausladung löste deutschlandweit Kritik aus. Der damalige Bürgermeister trat daraufhin zurück.
Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.