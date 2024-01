Nach dem Ende des Lokführerstreiks fährt die Deutsche Bahn wieder nach dem regulären Fahrplan. (picture alliance / dpa / Carsten Koall)

Laut der Webseite der Bahn gibt es Ausfälle etwa auf der Strecke zwischen Berlin und Köln. Bei den Verbindungen zwischen Berlin und München werden dagegen keine Probleme angezeigt. Das gilt beispielsweise auch für die Strecken Frankfurt - München sowie Hamburg - Köln.

Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer endete heute vorzeitig bereits am Morgen. Ursprünglich sollte der Ausstand bis zum Abend dauern. In der Nacht auf Samstag verständigten sich die Gewerkschaft und die Bahn aber auf neue Verhandlungen über Tarifverträge und in diesem Rahmen auch auf einen vorzeitigen Streikabbruch. Die GDL will bis einschließlich 3. März nicht erneut streiken. Die Tarifparteien wollen vom 5. Februar an über neue Tarifverträge verhandeln. Beide Seiten streben eine Einigung bis Anfang März an.

Bundesverkehrsminister Wissing begrüßte die Wiederaufnahme der Tarifverhandlungen. Er fordere beide Tarifparteien auf, verantwortungsvoll an einer Lösung zu arbeiten, erklärte der FDP-Politiker. Die Streiks der letzten Tage seien eine enorme Belastung für die Bahnreisenden und die Unternehmen in Deutschland gewesen.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.