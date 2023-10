Der Streik zentralasiatischer und osteuropäischer Lastwagenfahrer an der hessischen Raststätte Gräfenhausen ist beendet. (Arne Dedert/dpa)

Weder mit den streikenden Fahrern noch mit deren Verhandlungsführer Atema sei eine Vereinbarung unterzeichnet worden, teilte die Spedition mit. Man habe auch keine Zahlungen an die Fahrer geleistet. Die Angelegenheit werde auf rechtlichem Weg geregelt. Das Unternehmen hatte Anzeige unter anderem wegen Erpressung gegen die Fahrer erstattet.

Deren Streik war am Wochenende beendet worden. Laut Deutschem Gewerkschaftsbund haben Auftraggeber der polnischen Spedition die ausstehenden Gehälter von rund 500.000 Euro bezahlt. Die überwiegend usbekischen und kasachischen Fernfahrer hatten sich gut zwei Monate lang geweigert, die Lkw von der Raststätte an der A5 zu fahren. Zeitweise beteiligten sich mehr als hundert an dem Ausstand. Zuletzt waren einige in den Hungerstreik getreten. - Bereits im Frühjahr hatte es einen ähnlichen Streik gegeben. Laut Gewerkschaftern beleuchten die Aktionen die erschreckenden Arbeitsbedingungen auf Europas Straßen.

