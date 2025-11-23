Nigeria (picture alliance / Zoonar / Tomas Griger)

Das teilte die Christliche Vereinigung Nigerias mit, die die Schule betreibt. Nach Kirchenangaben waren bewaffnete Angreifer in der Nacht zum Freitag in das Internat in Papiri im Zentrum Nigerias eingedrungen und hatten 303 Schüler im Alter zwischen acht und 18 Jahren sowie zwölf Lehrer verschleppt. Ein Sicherheitsmann wurde erschossen.

Seit Jahren greifen schwer bewaffnete kriminelle Banden immer wieder in ländlichen Gebieten im Nordwesten und im Zentrum Nigerias an, um Menschen zu entführen und Lösegeld zu erpressen.

