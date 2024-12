Auf den Chef der UnitedHealthcare Corporate in New York gab es einen tödlichen Anschlag. Nun wurde ein Verdächtiger festgenommen. (picture alliance / NurPhoto / Steven Garcia)

Die Polizei erklärte, bei dem Mann seien eine Schusswaffe und ein Schalldämpfer gefunden worden. Nach Informationen der "New York Times" hatte der 26-Jährige auch eine handgeschriebene Erklärung in seinem Besitz, in der Versicherungskonzerne für ihre Machenschaften angeprangert werden.

