Die Türkei hatte am Montag erneut den Abschuss einer aus dem Iran abgefeuerten Rakete gemeldet. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Laut dem türkischen Verteidigungsministerium wird das System in der östlichen Provinz Malatya stationiert. Dies sei eine Maßnahme der NATO zur Stärkung der Luftabwehr ihres Verbündeten angesichts der Bedrohung durch den Iran-Krieg. In der Provinz liegt der Militärstützpunkt Kürecik, auf dem sich neben US-Soldaten ein Radarsystem der NATO befindet, das iranische Raketenstarts erkennen kann. Die Türkei hatte gestern zum zweiten Mal den Abschuss einer aus dem Iran abgefeuerten Rakete gemeldet. In einem Telefonat mit dem türkischen Präsidenten Erdogan schlug Irans Präsident Peseschkian eine gemeinsame Untersuchung vor.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.