Benjamin Netanjahu (Archivbild) (IMAGO / Pacific Press Agency / IMAGO / Lev Radin)

Netanjahu schrieb im Onlinedienst X, während Israel und die USA im Iran und anderswo - Zitat - "Europas Drecksarbeit" erledigten, setze die EU israelische Bürger mit Hamas-Terroristen gleich. Das sei ein moralischer Bankrott. Die Außenminister der EU hatten sich gestern nach monatelanger Blockade durch Ungarn auf neue Sanktionen gegen gewalttätige israelische Siedler sowie Siedlerorganisationen im besetzten Westjordanland verständigt. Zugleich beschlossen sie weitere Strafmaßnahmen gegen führende Vertreter der Terrororganisation Hamas.

Seit dem Angriff der Hamas auf Israel 2023 und den darauf folgenden Kriegen in Gaza, im Iran und im Süd-Libanon hat die Gewalt durch Siedler im Westjordanland gegen Palästinenser zugenommen.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.