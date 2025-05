Der Vorfall ereignete sich am Rande der Meisterfeier des englischen Fußballclubs FC Liverpool. (AP / Danny Lawson)

Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Dem 53-Jährigen werde außerdem Gefährdung des Straßenverkehrs zur Last gelegt. Bei dem Vorfall am Rande der Meisterfeier des Fußballclubs FC Liverpool waren am Montag nach jüngsten Angaben 79 Menschen verletzt worden. Alle befinden sich inzwischen außer Lebensgefahr.

Den Ermittlungen zufolge war der Mann einem Rettungswagen gefolgt, um eine Straßensperre zu umgehen und dann in die Gruppe feiernder Fans gefahren. Die Polizei schließt einen Terroranschlag aus.

