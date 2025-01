Fußball-Bundesliga

Torwart Patrick Drewes vom VfL Bochum nach dem Feuerzeug-Wurf im Spiel gegen Union Berlin. (dpa / Andreas Gora)

Drewes sei in seiner "Spielfähigkeit eingeschränkt" worden, teilte das Gericht in Frankfurt zur Begründung mit. Ein Berliner Fan hatten den Bochumer Torwart kurz vor Abpfiff der Begegnung am 14. Dezember mit einem Feuerzeug am Kopf getroffen.

Drewes konnte nicht weiterspielen und musste mit Schwindel und Übelkeit ins Krankenhaus. Die Partie wurde nach rund 30 Minuten Unterbrechung ohne Drewes fortgesetzt, das Ergebnis endete nach einem "Nichtangriffspakt" der Teams 1:1. Nach dem Spiel legte Bochum Einspruch gegen die Wertung ein.

Gegen das Urteil des Sportgerichts ist noch Berufung möglich.

