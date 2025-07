Schäden entlang des Flusses Guadalupe River im US-Bundesstaat Texas (Archivbild). (Julio Cortez/AP/dpa)

Nach übereinstimmenden Medienberichten kamen mindestens 119 Menschen ums Leben. Allein im besonders verwüsteten Gebiet Kerr County seien 95 Tote zu beklagen, darunter viele Kinder, sagte der örtliche Sheriff Leitha. In der Region werden auch noch mehr als 160 Menschen vermisst.

Nach heftigen Regenfällen war der Wasserstand des Flusses Guadalupe in kurzer Zeit um acht Meter gestiegen. In der beliebten Ferienregion hatten anlässlich des US-Nationalfeiertags viele Menschen gecampt. Auch im benachbarten Bundesstaat New Mexico gab es Tote infolge von Wassermassen.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.