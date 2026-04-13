Washington

US-Präsident Donald Trump (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Mehmet Eser)

Er schrieb auf seiner Online-Plattform, der Papst sei schrecklich in der Außenpolitik. Er sei kein Politiker und solle aufhören, der radikalen Linken nach dem Mund zu reden. Das Oberhaupt der katholischen Kirche hatte am Wochenende in einer Predigt erneut ein Ende der weltweiten Kriege gefordert und von Allmachtsfantasien gesprochen, die immer aggressiver würden. Zudem kritisierte er wiederholt die Kriegsrhetorik des US-Präsidenten.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.