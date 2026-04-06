Baden-Württemberg

Vaihingen an der Enz: Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzanzügen sind in einem Wohngebiet im Einsatz. (KS-Images.de / dpa / Karsten Schmalz)

Eine Sprecherin des Umweltministeriums in Stuttgart sagte, nach einer ersten Einschätzung handele es sich nicht um das hochgefährliche Strahlengift. Sicher sei das aber noch nicht. Der Fund werde weiter analysiert.

Zwei Männer hatten das Fläschchen mit der Aufschrift "Polonium 210" gestern bei der Ostereiersuche in einem Vorgarten in Vaihingen an der Enz gefunden und die Feuerwehr alarmiert. Der Fund hatte zu einem Großeinsatz geführt. Die Einsatzkräfte hatten keine Radioaktivität in dem Bereich festgestellt, die Männer sind unverletzt.

Das Strahlengift ist es unter anderem bekannt, weil es 2006 für einen tödlichen Anschlag auf den früheren russischen Geheimdienstoffizier Litwinenko in London verwendet wurde.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.