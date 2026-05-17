Pforzheim
Nach Fund von Weltkriegsbombe müssen 30.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Pforzheim haben am Morgen rund 30.000 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen müssen.

    Der Schriftzug "Kampfmittelräumdienst" ist an einem Einsatzfahrzeug angebracht.
    In Pforzheim muss eine Weltkriegsbombe entschärft werden. (dpa / Frank Molter)
    Mittlerweile kontrolliert die Feuerwehr, ob alle Anwohner im Sperrradius der Aufforderung nachgekommen sind. Dies kann mehrere Stunden dauern. Von den Maßnahmen ist ein Teil der Innenstadt betroffen, auch der Bahnverkehr in Richtung Karlsruhe und Stuttgart wird stark eingeschränkt. Der ÖPNV fällt zum Teil aus. Die Autobahn hingegen ist nicht betroffen.
    Wann genau die 1,8 Tonnen schwere Bombe entschärft werden kann, steht noch nicht fest. Die Weltkriegsbombe war bei Bauarbeiten entdeckt worden.
    Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.