Mittlerweile kontrolliert die Feuerwehr, ob alle Anwohner im Sperrradius der Aufforderung nachgekommen sind. Dies kann mehrere Stunden dauern. Von den Maßnahmen ist ein Teil der Innenstadt betroffen, auch der Bahnverkehr in Richtung Karlsruhe und Stuttgart wird stark eingeschränkt. Der ÖPNV fällt zum Teil aus. Die Autobahn hingegen ist nicht betroffen.
Wann genau die 1,8 Tonnen schwere Bombe entschärft werden kann, steht noch nicht fest. Die Weltkriegsbombe war bei Bauarbeiten entdeckt worden.
Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.