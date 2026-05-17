Nach Angaben der Polizei weigern sich vereinzelt Menschen, den Sperrbereich zu verlassen. Damit habe man jedoch bei einer Räumungsaktion in dieser Größenordnung gerechnet. Von den Maßnahmen ist ein Teil der Innenstadt betroffen, auch der Bahnverkehr in Richtung Karlsruhe und Stuttgart wird stark eingeschränkt. Der ÖPNV fällt zum Teil aus.
Wann genau die bei Bauarbeiten entdeckte, 1,8 Tonnen schwere Weltkriegsbombe entschärft werden kann, steht noch nicht fest.
Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.