150 Kämpfer seien bereits aus einem Gefängnis im Nordosten Syriens in eine sicherere Einrichtung im Irak transportiert worden, hieß es in einer Mitteilung. Wegen der Kämpfe zwischen kurdischen Truppen und der syrischen Armee waren zahlreiche IS-Mitglieder aus Gefängnissen und Internierungslagern entkommen. Weitere Ausbrüche werden befürchtet. In Syrien werden noch tausende mutmaßliche Dschihadisten festgehalten. Die Gewerkschaft der Polizei warnte in dem Zusammenhang vor einer möglichen Rückkehr deutscher IS-Kämpfer.
Diese Nachricht wurde am 21.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.