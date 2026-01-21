Nahost
Nach Gefängnisausbrüchen: US-Militär transportiert inhaftierte IS-Häftlinge von Syrien in den Irak

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben eine Mission begonnen, um inhaftierte Mitglieder der Terrormiliz IS von Syrien in den Irak zu bringen.

    Im Vordergrund halten zwei Hände die schwarze Flagge der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS). Im Hintergrund ist eine weitere solche Flagge zu sehen.
    Ein Propagandafoto des sogenannten Islamischen Staates (IS) zeigt die Flagge der Terrormiliz. (picture alliance / ZUMA / Dabiq)
    150 Kämpfer seien bereits aus einem Gefängnis im Nordosten Syriens in eine sicherere Einrichtung im Irak transportiert worden, hieß es in einer Mitteilung. Wegen der Kämpfe zwischen kurdischen Truppen und der syrischen Armee waren zahlreiche IS-Mitglieder aus Gefängnissen und Internierungslagern entkommen. Weitere Ausbrüche werden befürchtet. In Syrien werden noch tausende mutmaßliche Dschihadisten festgehalten. Die Gewerkschaft der Polizei warnte in dem Zusammenhang vor einer möglichen Rückkehr deutscher IS-Kämpfer.
    Diese Nachricht wurde am 22.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.