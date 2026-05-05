Iran-Krieg

Verteidigungsminister Hegseth sagte in Washington, hunderte Frachter säßen weiter im Persischen Golf fest. Er rief den Iran auf, weitere Angriffe auf Schiffe zu unterlassen. Andernfalls werde das Land mit der - Zitat - vernichtenden Feuerkraft der USA konfrontiert. Zugleich betonte Hegseth, die Waffenruhe mit dem Iran gelte weiter.
Gestern hatten zwei Handelsschiffe unter Geleitschutz erfolgreich die Straße von Hormus passiert. Das US-Militär teilte mit, man habe Angriffe der iranischen Revolutionsgarde abgewehrt und sechs iranische Schnellboote versenkt. Der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf kündigte heute weitere Angriffe an, sollte die US-Armee erneut versuchen, die iranische Blockade der Straße von Hormus zu durchbrechen.
Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.