Iran-Krieg

Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif vermittelt in dem Konflikt. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Hasnoor Hussain)

Premierminister Sharif erklärte auf X, es sei absolut essenziell, dass die Waffenruhe respektiert und gewahrt werde. Pakistan vermittelt zwischen dem Iran und den USA und versucht eine Fortführung der Verhandlungen über ein Kriegsende zu erreichen.

Nach Angaben des US-Militärs hatten gestern zwei Handelsschiffe unter Geleitschutz erfolgreich die Straße von Hormus passiert. Angriffe der iranischen Revolutionsgarde seien abgewehrt und sechs iranische Schnellboote versenkt worden. Die iranische Regierung bestritt die Darstellung und gab an, ein amerikanisches Kriegsschiff mit Raketen getroffen zu haben.

Der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf kündigte heute weitere Angriffe an, sollte die US-Armee erneut versuchen, die iranische Blockade der Meerenge zu durchbrechen.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.