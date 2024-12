Deutsche Bahn

Verkehrsminister Wissing und Bahnchef Lutz (m.) bei der symbolischen Wiedereröffnung. (Andreas Arnold / dpa)

Bundesverkehrsminister Wissing und der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Lutz, gaben die Strecke im hessischen Gernsheim symbolisch wieder frei. Die ersten Züge sollen ab 23 Uhr fahren. Für die Zeit der Bauarbeiten waren teils Bahnen umgeleitet worden, teils gab es einen Schienenersatzverkehr. Wissing sagte, die Riedbahn zeige, dass das neue Bahnsanierungskonzept funktioniere. Dieses besteht darin, eine Strecke für Monate zu sperren und komplett zu erneuern, anstatt sie im laufenden Betrieb zu sanieren.

Insgesamt will die Bahn in den kommenden Jahren 41 Strecken überholen. Als nächstes steht ab kommendem August die Sanierung der Strecke Hamburg-Berlin an; sie soll für neun Monate gesperrt sein.

