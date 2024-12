Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Hintergrund ist ein tödlicher Gewaltexzess von Gefängniswärtern gegen einen Schwarzen. Die Strafvollzugsbeamten hatten Mitte Dezember einen wehrlosen Häftling mit roher Gewalt traktiert. Einen Tag später wurde der 43-Jährige für tot erklärt. Die Tat wurde von den Bodycams der Wärter aufgezeichnet. Hochul sagte nach einem Besuch des New Yorker Gefängnisses, das System habe versagt, den Mann zu schützen. Es brauche einen grundlegenden Kulturwandel. Die Gouverneurin setzte eine neue Leitung für das Gefängnis ein. Zudem sollen in allen Haftanstalten des Bundesstaates feste Kameras installiert sowie mehr Bodycams ausgegeben werden. Ein externes Unternehmen soll zudem die Praktiken in den Gefängnissen überprüfen.

In den USA sorgen immer wieder Fälle von rassistischer Gewalt durch Polizisten oder andere Beamte für Proteste.

