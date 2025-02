Santa Monica State Beach im kalifornischen Los Angeles (imago/Westend61)

Als Gründe werden das gute Wetter, die Technologie-Konzerne im Silicon Valley und der Avocado-Toast genannt. In der Petition unter dem Motto "Måke Califørnia Great Ægain" wird darauf verwiesen, dass Trump kein Fan Kaliforniens oder der demokratischen Regierung des US-Staats ist. Disneyland könne in Anlehnung an den bekannten dänischen Dichter und Schriftsteller in "Hans Christian Andersenland" umgetauft werden und Mickey Maus bekäme einen Wikingerhut, hieß es weiter.

Trump hatte im Dezember die Idee einer Eingliederung Grönlands in die USA aufgebracht und dabei auch Militäreinsätze nicht ausgeschlossen. Dies stieß in Grönland und in Dänemark, zu dem das autonome Gebiet gehört, auf Widerstand.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.