Die israelische Regierung soll über die endgültige Entscheidung einer Waffenruhe im Gazastreifen entscheiden. (AP / Jehad Alshrafi)

Das Büro von Ministerpräsident Netanjahu erklärte, mehrere Details müssten noch geklärt werden. In seinem Kabinett regt sich Widerstand gegen die Vereinbarung. Netanjahu selbst dankte sowohl dem scheidenden US-Präsidenten Biden als auch dessen Nachfolger Trump für ihre Hilfe bei dem Abkommen.

Zuvor hatte das zwischen den Konfliktparteien vermittelnde Katar erklärt, Israel und die Hamas hätten sich auf ein Abkommen geeinigt. Demnach soll am Sonntag eine Waffenruhe in Kraft treten. In einem ersten Schritt sollen 33 israelische Geiseln freikommen. Im Gegenzug werden in einem zweiten und dritten Schritt palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen entlassen.

Die Nachricht über das Abkommen löste im gesamten Gazastreifen Jubel aus. Tausende Menschen versammelten sich zum Feiern auf den Straßen.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.