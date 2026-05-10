Passagiere und Besatzungsmitglieder der "Hondius" werden ausgeflogen. (picture alliance / ANP / Ramon van Flymen)

Auch vier Deutsche und fünf Franzosen sind inzwischen ausgeflogen worden. Die vier deutschen Passagiere werden über die Niederlande nach Frankfurt am Main gebracht. Zuvor hatten medizinische Teams alle Personen an Bord untersucht. Keiner der Passagiere und Crewmitglieder hat demnach Symptome. Auf dem Schiff befanden sich zuletzt etwa 150 Menschen aus 23 Ländern.

Evakuierung voraussichtlich Montagmittag abgeschlossen

Die "Hondius" war von der spanischen Guardia Civil zum Hafen von Granadilla im Süden der spanischen Kanareninsel eskortiert worden. Die Evakuierung soll voraussichtlich bis morgen Mittag abgeschlossen sein. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Ghebreyesus, wollte den Einsatz persönlich beaufsichtigen.

Die Passagiere gelten aufgrund der langen Inkubationszeit des Hantavirus als Hochrisikokontakte, auch wenn sie keine Symptome haben. Nach Angaben der WHO erkrankten acht Menschen auf dem Schiff, sechs davon nachweislich an dem Virus. Ein Deutscher und ein Ehepaar aus den Niederlanden starben. Die WHO stuft die Gefahr einer Ausbreitung des Virus als gering ein.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.