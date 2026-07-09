Aufgeweichte Fugenmasse

Hitzeschäden legten den Straßenbahnverkehr in Leipzig lahm. (dpa-news/Heiko Rebsch)

Die Leipziger Verkehrsbetriebe sprachen von elf außergewöhnlichen Tagen. Extreme Hitze um die 40 Grad hatte vorletztes Wochenende die Fugenmasse an vielen Schienen aufgeweicht. Durch den Druck der Straßenbahnen wurde die klebrige Masse in den Schienen und auf Weichen verteilt. Der Straßenbahnbetrieb wurde daraufhin komplett eingestellt. In den vergangenen Tagen wurden nach Angaben der Verkehrsbetriebe auch mithilfe hunderter Bürger 30 Kilometer Gleise gesäubert sowie 150 Weichen instand gesetzt. Auch in anderen Städten war es zu ähnlichen Hitzeschäden gekommen. In Nürnberg etwa wird weiter an der Gleisreinigung gearbeitet. Dort sollen nächste Woche alle Linien wieder fahren.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.