Nach der Hitze ziehen Gewitter auf. (picture alliance / CHROMORANGE / Li Bro.photo)

Gewitter mit Starkregen zogen vor allem über den Niederrhein und das Münsterland in Nordrhein-Westfalen. Feuerwehr und Polizei verzeichneten zahlreiche Einsätze. Bäume stürzten um und blockierten Straßen und Schienen. Unter anderem musste die Bahnstrecke zwischen Aachen und Köln gesperrt werden. In Aachen wurden die Wettkämpfe beim Reitturnier CHIO wegen des Unwetters unterbrochen. Laut dem Deutschem Wetterdienst sollen die Gewitter in der Nacht allmählich abziehen.

Infolge der Hitzewelle kamen in Spanien, Frankreich und Italien mehrere Menschen ums Leben.

