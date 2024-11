Die Einsatzkräfte konzentrieren sich vor allem auf die Suche nach Vermissten. (Victor Fernandez/EUROPA PRESS/dpa)

Vor allem in Tunneln und überfluteten Tiefgaragen oder Parkhäusern gestalten sich die Bergungsarbeiten auch sechs Tage nach der Katastrophe schwierig. In mehreren Dörfern sind weiterhin Straßen von aufgetürmten Autos oder Hausrat versperrt und mit dickem Schlamm überzogen. Die spanische Regierung hatte zuletzt die Entsendung von 10.000 weiteren Soldaten und Polizisten in die Unglücksgebiete angekündigt. Zudem sind Tausende freiwillige Helfer in den Gebieten unterwegs. Noch immer sind in einigen Gebieten etwa Medikamente und Babynahrung schwer zu bekommen.

In Teilen der Region Valencia gilt die zweithöchste Unwetter-Warnstufe, weil weitere schwere Regenfälle erwartet werden. Heute will Regierungschef Sanchez gemeinsam mit Spaniens König Felipe das Krisengebiet besuchen.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.