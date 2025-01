Bei einem Brand eines Hotels in der Türkei gab es viele Opfer. (picture alliance / Anadolu / Ibrahim Yozoglu)

Augenzeugen berichteten türkischen Medien übereinstimmend, dass etwa der Feueralarm nicht funktionierte und es keine Feuerlöscher gegeben habe. Die größte Oppositionspartei CHP warf der islamisch-konservativen Regierung vor, Brandschutzvorgaben gelockert zu haben. Sie kritisierte zudem, dass in dem Hotel keine Sprinkleranlage eingebaut war, obwohl dies Pflicht sei.

Das Feuer war in der Nacht zum Dienstag aus ungeklärten Gründen in einem Restaurant des zwölfstöckigen Gebäudes ausgebrochen. In der Folge wurden elf Personen festgenommen, darunter ein stellvertretender Bürgermeister, der Leiter der städtischen Feuerwehr sowie der Besitzer und der Manager des Hotels.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.