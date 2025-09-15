Nahostkonflikt

Benjamin Netanjahu und Marco Rubio an der Klagemauer in der Altstadt von Jerusalem (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Nathan Howard)

Rubio hatte vor seiner Abreise gesagt, Präsident Trump sei nicht glücklich über den israelischen Angriff in Katar gewesen. Dies werde aber nichts an der Beziehung beider Länder ändern.

Der Besuch des Außenministers soll auch dazu dienen, Israel die anhaltende Unterstützung der Vereinigten Staaten zuzusichern, bevor in gut einer Woche mehrere Länder im Rahmen der UNO-Generaldebatte in New York einen Palästinenserstaat anerkennen wollen.

Sondergipfel der arabischen Staaten

Am Dienstag hatte die israelische Armee Luftangriffe auf Ziele in Katars Hauptstadt Doha geflogen, die sich gegen die Führungsebene der Hamas richteten. Netanjahu erklärte, die Hamas-Führer seien das Haupthindernis für die Beendigung des Krieges. Das Golfemirat Katar ist ein wichtiger Verbündeter der USA. Beide Länder vermitteln gemeinsam mit Ägypten zwischen Israel und der Hamas im Gaza-Krieg.

Bei einem von Katar geplanten Sondergipfel beraten bis Montag fast 60 arabische und islamische Staaten über eine gemeinsame Haltung gegenüber Israel.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.