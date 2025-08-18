Staatsfinanzen

Der CDU-Politiker Steffen Bilger kritisiert die Äußerungen von SPD-Chef Klingbeil zu Steuererhöhungen. (Britta Pedersen / dpa)

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion - der CDU-Politiker Bilger - sagte, es sei richtig, dass der Finanzminister sich Gedanken um die Haushaltskonsolidierung mache. Steuererhöhungen seien aber der falsche Weg. Man brauche mehr Entlastung statt noch mehr Belastung. Auch AfD-Chefin Weidel kritisierte Klingbeil. Sie warf zugleich Bundeskanzler Merz Schwäche gegenüber dem Koalitionspartner vor. Während die Sozialdemokraten immer neue Belastungen forderten, schweige der Kanzler. Auch Wirtschaftsverbände wie der Zentralverband des Deutschen Handwerks reagierten skeptisch.

Klingbeil hatte erklärt, nötig sei ein Gesamtpaket, um eine drohende Milliardenlücke im Haushalt für 2027 zu schließen. Steuererhöhungen seien eine Option, die er nicht vom Tisch nehmen wolle.

