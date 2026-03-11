Kommunalwahlkampf

Münchner Oberbürgermeister Reiter tritt von seinen Posten beim FC Bayern zurück. (Daniel Löb/dpa)

Das teilte der SPD-Politiker mit. Das Vertrauen der Bürger sei im wichtiger als Mandate oder Vergütungen. Der FC Bayern hatte Anfang Februar mitgeteilt, dass Reiter Mitglied im Aufsichtsrat wird. Zuvor war er bereits im Verwaltungsbeitrat tätig und hatte dafür 20.000 Euro pro Jahr erhalten, was er vom Stadtrat nicht genehmigen ließ. Dies hatte nicht zuletzt mit Blick auf die Kommunalwahl für Kritik vor allem aus der Opposition gesorgt. Am Sonntag in einer Woche findet die Stichwahl statt. Dann entscheidet sich, ob Reiter Oberbürgermeister von München bleibt.

