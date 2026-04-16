Das Feuer sei noch nicht unter Kontrolle, teilte der australische Energieminister Bowen mit. Verletzte wurden nicht gemeldet. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.
Die Anlage des Unternehmens Viva Energy in Geelong ist eine von zwei Ölraffinerien in Australien und deckt zehn Prozent des Kraftstoffbedarfs des Landes.
Der Vorfall ereignet sich zu einer Zeit, in der Australien angesichts weltweiter Lieferunterbrechungen aufgrund des Nahost-Konflikts versucht, seine Kraftstoffsicherheit zu gewährleisten. Der australische Premierminister Albanese besucht heute Malaysia, um die Versorgung durch regionale Verbündete zu sichern.
Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.