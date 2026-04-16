Australien
Nach Lieferproblemen wegen Nahost-Konflikt nun Kraftstoffprobleme wegen Brand in Ölraffinerie

Ein Brand in einer Ölraffinerie in Australien beeinträchtigt die Kraftstoffproduktion des ‌Landes.

    Das DLF-Nachrichtenlogo: Eine Kugel in zwei unterschiedlichen Blautönen, die einen Schattenstreifen auf einen blauen Hintergrund wirft. Darunter steht in weißer Schrift "Die Nachrichten".
    Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)
    Das ⁠Feuer sei noch nicht unter Kontrolle, teilte der australische Energieminister Bowen mit. Verletzte wurden nicht gemeldet. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.
    Die Anlage des Unternehmens Viva Energy in Geelong ist eine von zwei Ölraffinerien in Australien und deckt zehn Prozent des Kraftstoffbedarfs des Landes.
    Der Vorfall ereignet sich zu einer Zeit, ⁠in ⁠der Australien angesichts weltweiter ⁠Lieferunterbrechungen aufgrund des Nahost-Konflikts versucht, seine Kraftstoffsicherheit zu gewährleisten. Der australische Premierminister ⁠Albanese besucht heute Malaysia, um ⁠die Versorgung durch regionale Verbündete zu ‌sichern.
    Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.