Bundesregierung

Nach Lob aus der CDU kommt Kritik aus der CSU an Klingbeils Reformagenda

CSU-Landesgruppenchef Hoffmann hat die Reformagenda des SPD-Vorsitzenden und Vizekanzlers Klingbeil als zu einseitig kritisiert. Klingbeils Vorschläge hätten eine Schieflage der Debatte ausgelöst, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Es reiche nicht, bei Reformen nur über die Einnahmenseite zu sprechen. Man müsse zuallererst die Ausgabenseite in den Blick nehmen.