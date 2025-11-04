Nordrhein-Westfalen

Die SPD-Politikerin wurde in einer Sitzung des Stadtrats der nordrhein-westfälischen Kommune vereidigt. Sie äußerte sich in ihrer Antrittsrede überzeugt, dass sie den Anforderungen des Amtes trotz des Angriffs gerecht werden könne.
Stalzer hatte am 28. September die zweite Runde der Bürgermeisterwahl gewonnen. Anfang Oktober war sie von ihrer Adoptivtochter mehrfach mit einem Messer verletzt worden. Gegen die 17-Jährige wurde ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen.
