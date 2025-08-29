Änderung der Kriminalitätsstatistik in NRW

Die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion Höller sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Maßnahme bringe keinerlei Erkenntnisgewinn für die Arbeit der Polizei und zahle ein aufs Konto der völkisch denkenden AfD. Landesinnenminister Reul von der CDU argumentiert hingegen, der Erlass schaffe mehr Transparenz und verbessere die Gefahrenabwehr. Demnach sollen in Nordrhein-Westfalen als einzigem Bundesland rückwirkend ab Juli mehrfache Staatsangehörigkeiten von Tatverdächtigen und Opfern ausgewiesen werden.
Bislang werden beispielsweise deutsch-griechische oder deutsch-türkische Verdächtige nur als deutsche Beschuldigte registriert. Maßgeblich dafür sind bundesweite Richtlinien.
Diese Nachricht wurde am 29.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.