Das Gericht in Liverpool sprach den 18-Jährigen wegen Mordes schuldig. Er muss mindestens 52 Jahre ins Gefängnis. Der Mann hatte im vergangenen Juli einen Kinder-Tanzkurs in der Stadt Southport gestürmt und drei Mädchen erstochen. Sein genaues Motiv ist auch nach der Gerichtsverhandlung unklar.

Nach der Tat war es in mehreren Städten in Großbritannien zu einwanderungsfeindlichen Krawallen gekommen, bei denen zahlreiche Polizisten verletzt wurden. Hintergrund war die in sozialen Netzwerken verbreitete Falschmeldung, der Täter sei ein muslimischer Asylbewerber.

