Innenministerin Cooper sagte im Parlament, die Untersuchung solle binnen drei Monaten vonstatten gehen. Sie werde sich auch mit den - Zitat - "kulturellen und gesellschaftlichen Triebfedern" des sexuellen Kindesmissbrauchs befassen. Ethnische und demografische Daten der Banden und Opfer würden herangezogen.

Von der konservativen Opposition waren neue Untersuchungen aller Altfälle gefordert worden. Zuvor hatte auch der US-Unternehmer Elon Musk über seine Plattform X Stimmung gemacht. In einer Kampagne gegen die Labour-Regierung griff er die vor allem in rechtsradikalen und rassistischen Kreisen im Gespräch gehaltenen Vergewaltigungsfälle von Rotherham auf. Vor mehr als zehn Jahren war aufgedeckt worden, dass dort zwischen den 90er und 2010er Jahren mehr als tausend Mädchen durch Banden mit überwiegend pakistanisch-stämmigen Tätern Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind. Musk griff auch Premier Starmer direkt an. Er war früher Leiter der britischen Strafverfolgungsbehörde CPS.

